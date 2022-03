En el mundo Boca, las 24 horas no alcanzan para satisfacer a los fanáticos que buscan la información al instante. Y a dos días de lo que será la edición 213 del Superclásico frente a River, en el Millonario hay varios cuestiones para destacar: el ídolo que no quiera a una figura de Battaglia, la nueva petición del Consejo de Fútbol a la AFA, el DT habló de la camiseta amarilla, la baja de un jugador clave y ¿vuelve a jugar Almendra?

¿Polémica en Boca? El ídolo que no quiere que juegue una figura ante River

Hace algunos días que en el territorio azul y oro están pensando en lo que será el duelo frente al Millonario, donde están aguardando hasta último momento por las evoluciones de Darío Benedetto y Óscar Romero, quienes se perdieron el choque frente a Estudiantes de La Plata, y no quieren que sufran ningún imprevisto ante el rival de toda la vida.

A pesar de que el kinesiólogo del plantel le aseguró a Battaglia que ambos jugadores podrán decir presentes, durante las últimas horas apareció Alberto Márcico y se mostró muy disconforme con la posibilidad de que el Pipa vaya desde el inicio: “Yo a Benedetto no lo pongo si no está al 100%”, enfatizó en diálogo con Radio Mitre, y despertó el debate entre los hinchas de Boca.

No solo la camiseta amarilla: el nuevo pedido de Boca a la AFA

A lo largo de las últimas horas, el mundo Boca quedó revolucionado por el particular pedido que hicieron los dirigentes para poder utilizar la camiseta amarilla frente a River. Sin embargo, eso no fue todo: hubo otra solicitud que realizaron desde Brandsen 805.

Si bien desde el seno de la Liga Profesional todavía no confirmaron cuándo se disputarán los cotejos correspondientes a la fecha 8 de la Copa LPF, los integrantes de la Comisión Directiva de Boca solicitaron poder disputar el choque ante Arsenal el próximo sábado 2 de abril, en último horario.

Más allá de que se conmemorará un nuevo Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el domingo 3 de abril se cumplirá el aniversario 117 de la fundación de Boca, y como el partido se disputará en La Bombonera, pretenden que los hinchas puedan quedarse en el estadio Alberto J. Armando hasta pasadas las 00 horas para los festejos.

La divertida frase de Battaglia tras ser consultado por la camiseta amarilla

Battaglia se sentó frente a la prensa y fue consultado por las lesiones de Benedetto y Romero, la situación de Alan Varela y por el arbitraje. Pero la conferencia no podía terminar sin antes ser consultado por la decisión de usar la tercera camiseta en este compromiso.

Lejos de explicar el porqué de la decisión, la opinión del DT se basó en su paladar. "Me encanta la amarilla, me encanta. Es muy linda. Atrás dice Casa Amarilla y me tocó vivir ahí. La verdad que me gusta mucho", aseguró mientras esbozaba una sonrisa.

Otra baja para Battaglia: convocaron a otro titular de Boca a su selección

Hasta ahora se conocía que Carlos Zambrano y Luis Advíncula se iban a ir con la Selección Perú, mientras que a Óscar Romero le tocaba hacer lo propio con Paraguay. Ahora, se sumará el regreso de uno de sus titulares a la Selección Colombia.

Buscando el milagro para clasificar al Mundial, se confirmaron los convocados al combinado cafetero y allí aparece Frank Fabra. El lateral, de buen nivel en los últimos meses, regresará a su selección luego de algunas jornadas de ausencia.

Ni cábala, ni marketing: la idea de que Boca vaya de amarillo la habría tenido el menos pensado

Por más insólito que parezca, el foco de Boca en la semana previa al Superclásico estuvo lejos de ser el parado táctico, la eventual salida de Sebastián Battaglia en caso de perder o los lesionados. Esta vez, el interés se desvió a la casaca que utilizará el equipo. La autorización de la AFA para que el Xeneize use la amarilla contra River sigue dando tela para cortar y aún no se resolvió el misterio: ¿de quién fue la idea?

Lo primero que a uno se le podía ocurrir era una cuestión de marketing, pero desde Adidas se sacaron de encima cualquier tipo de responsabilidad -aunque un triunfo de Boca con esa casaca le vendrá bárbaro-. Luego se habló de cábala, teniendo en cuenta que el último triunfo ante Estudiantes dejó buenas sensaciones. Sin embargo, la historia sería otra.

La especulación y los rumores llevaron el tema a algo más espiritual: un chamán. Desde La Bombonera aseguran que puertas adentro "alguien viene trabajando en esto" y que la casaca alternativa no fue una idea, sino un consejo.

Un ídolo de Boca pidió la vuelta de Almendra: "Ya pasó, hay que perdonarlo"

Agustín Almendra fue uno de los jóvenes más elogiados por Juan Román Riquelme. El vicepresidente e ídolo de Boca llegó a decir que "va a jugar donde él se lo proponga" y que tenía nivel europeo, pero una reacción errónea en un entrenamiento lo apartó del plantel profesional. Ahora, entrena con Reserva (tampoco juega) a la espera de una resolución para su futuro y un ídolo del club salió a bancarlo.

"Los chicos son pibes. Hay que hablarles y cuando son así hay que estar encima. Almendra es buen jugador. Hay que perdonarlo, le puede pasar a cualquiera, ya pasó, que vuelva", dijo Ángel Clemente Rojas y apoyó al mediocampista. Para cerrar, anticipó en Radio Colonia: "Tengo fe en Boca porque mejoró y reaccionó contra Estudiantes. Si Boca repite eso, a River le va costar".