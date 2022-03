En la cancha de River, después de cuatro años, Boca volvió a ganar un Superclásico y en el territorio azul y oro quedaron más que satisfechos. Claramente, los jugadores celebraron la victoria y lo reflejaron en las redes sociales para que pudieran compartir el momento con los hinchas. Sin embargo, hay muchísimo temor por la inesperada salida de Darío Benedetto.

Con Rossi como figura y el gol de Villa, Boca se quedó con el Superclásico en Núñez

El Xeneize le ganó a River por la mínima con un gol de Sebastián Villa y así Battaglia obtuvo su primera victoria en un clásico, ni más ni menos que ante el eterno rival y de visitante. ¡Festejan en La Boca!

En el primer remate claro al arco que tuvo Boca, aprovechó para facturar el único tanto del encuentro en los pies de Sebastián Villa. El gol llegó a los ocho minutos de la segunda parte debido a un error garrafal de Leandro González Pirez en la salida del Millonario y que no pudo remediar Armani ante la gambeta hacia afuera del colombiano, quien luego metió su típico y polémico baile para festejar el tanto.

No juega pero da que hablar: el posteo de Almendra durante el Superclásico

Después de que quedara relegado del plantel que comanda Sebastián Battaglia, debido a una discusión que tuvieron en un entrenamiento, Agustín Almendra se entrena con la Reserva, al igual que Valentín Barco. Y después de mostrarse en los predios donde jugaban sus compañeros, apareció en las redes sociales en medio del Superclásico.

A través de su cuenta de Instagram, Almendra compartió una imagen en donde se visualiza el televisor con el River - Boca en juego, además de un mate. Y lo que llamó la atención es que solamente saludó a uno de sus compañeros del plantel profesional: el cumpleaños Marcos Rojo. "Vamos amigo", colocó en la foto.

VIDEO | El gesto obsceno de Weigandt a la hinchada de River

El defensor, junto a Briasco, se burlaron en los pasillos del Monumental tras ganar el Superclásico.

Las cámaras de TNT Sports captaron el ingreso de los futbolistas de Boca al vestuario visitante y se lo pudo ver a Marcelo Weigandt, junto a Norberto Briasco, en un intenso cruce con varios hinchas de River que gritaban desde una pequeña ventana en el túnel. Entre risas, el defensor con pasado en Gimnasia se agarró la zona de la entrepierna para gastar a las personas que se retiraban del Monumental.

VIDEO | El reclamo de Benedetto a sus compañeros en pleno Superclásico

El Xeneize no tuvo un buen primer tiempo, donde no pateó al arco y casi no pudo imponer su juego. Benedetto le reclamó esto a sus compañeros en pleno partido.

Con esta escasa participación y el consecuente disgusto de Benedetto en el Superclásico, el Pipa no dudó en reclamarle algo lógico a sus compañeros de equipo. "Eh, vamos a jugar", afirmó con un gesto de enojo y el típico movimiento de manos que simboliza en la jerga futbolera el hecho de hacer más pases por abajo y tener mayor posesión de pelota para controlar el juego.

Última noticia: rotunda decisión sobre el futuro de Almendra

El volante tuvo una reunión clave donde se supo lo que quiere de su futuro el mismo día en el que Boca jugará ante River en el Monumental. ¿Qué pasará con él?

Hubo una reunión entre el futbolista y su representante para definir lo que será su futuro. Allí, se supo que Almendra no quiere renovar su vínculo con Boca, el cual expira en junio del 2023, pero a su vez su agente le informó que el Xeneize pretende venderlo, además de darse a conocer que el Santos -por ahora la única oferta formal por el jugador- lo quiere a préstamo y en caso de no renovar, el equipo de La Ribera no lo cederá porque en su regreso quedaría como libre.

Benedetto salió en el entretiempo pero por el motivo menos esperado

Uno de los puntos más bajos del Xeneize fue Darío Benedetto, quien llegó entre algodones luego de haberse lesionado en la previa al choque contra Huracán (derrota por 1-0). Contra todo pronóstico, el Pipa fue titular y no logró conectar con sus compañeros para tener chances claras de abrir el marcador.

Para empeorar su situación personal, el atacante del club de La Ribera no salió del vestuario luego de los 15 minutos de entretiempo y Sebastián Battaglia mandó a calentar a Luis Vázquez para hacer su ingreso al campo de juego. En medio de la incertidumbre por la salida del "9", se reveló el motivo.

Cuando se pensaba que la lesión volvió a hacer estragos en la pierna de Benedetto, finalmente se pudo confirmar que el delantero se sometió a pruebas de temperatura por parte del Cuerpo Médico de Boca y arrojó algunas líneas de fiebre, por lo que le recomendaron al DT del Xeneize que el "Pipa" no siga en cancha. Una noche para olvidar.

El ídolo de River que le puso picante al triunfo de Boca: "Por más que..."

Después de ocho encuentros consecutivos, Boca le ganó a River por un torneo local y comenzaron a generarse varias dudas respecto al rendimiento del equipo de Gallardo. Sin embargo, quien apareció para tratar de calmar las aguas en los alrededores de Núñez, pero aprovechó para disparar ante el Xeneize, fue un gran ídolo del Millo.

Antonio Alzamendi, quien convirtió el tanto con el que River levantó la Copa Intercontinental en 1986 frente a Steaua Bucarest, minimizó el triunfo del conjunto de La Ribera en el Monumental y recordó lo que ocurrió hace cuatro años por la final más importante de la historia.

"Por más que Boca le gane cinco clásicos no va a borrar ese partido que ganó River, tendría que haber otra final de Copa Libertadores entre ambos. Lo de Madrid no se va a borrar hasta que ocurra eso, no hay otra historia", enfatizó sin pelos en la lengua el uruguayo, en diálogo con El Comercio. ¿Habrá respuesta desde el conjunto azul y oro?