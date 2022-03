A pesar de que este fin de semana, Boca no tendrá actividad por la fecha FIFA, el plantel de Sebastián Battaglia no descansó y siguió entrenándose con vistas a lo que será el duelo ante Arsenal. No obstante, también ocurrieron diversas situaciones, que le permitirán al fanático del Xeneize enterarse de las principales novedades de su equipo.

Los rivales de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Boca sueña con ganar la séptima y por eso Sebastián Battaglia observa atento el sorteo de la Copa Libertadores 2022. Aquí están los rivales para la fase de grupos para el Xeneize.

Con el sorteo finalizado, el Grupo E de Boca quedó conformado por Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready. Sin dudas, al Xeneize le tocó el denominado "grupo de la muerte".

No es Molinas: otro juvenil de Boca se decidió y jugará para la selección de Paraguay

A pesar de que el rumor fue por Aaron, se confirmó que otro de los jóvenes cracks del Xeneize quiere jugar para el combinado guaraní. Todos los detalles.

Así lo informó el periodista César Merlo: "Agustín Sández, lateral izquierdo de Boca, tomó la decisión de jugar para Paraguay y ya empezó las trámites para nacionalizarse. Una vez cumplimentados, Guillermo Barros Schelotto lo tendrá en cuenta para ser citado".

La peor premonición para Boca tras conocer su grupo de Libertadores: "Va a sufrir"

Boca ya conoció a sus rivales en la Copa Libertadores y, apenas se supo con qué equipos competirá, no dieron un buen augurio en lo que será la fase de grupos.

Más allá de lo complejo que resulta ir a la altura de Bolivia, quien se refirió a la llave que tiene Boca fue Omar Asad, ex entrenador de Always Ready: "Tiene una cancha de césped sintético. Es un equipo que mucha gente lo acompaña y tiene por fortaleza de que los rivales siempre vienen medio asustados por la altura (NdR: 4160 metros sobre el nivel del mar), pero desde que yo llegué hasta que me fui siempre fuimos a buscar los partidos y nos fue bien, salimos campeones en el Apertura 2020", destacó el Turco.

Además de explicar que el conjunto que contiene un solo futbolista argentino, como es el caso de Marcos Riquelme, tiene una mezcla de jugadores jóvenes y de experiencia, como así también hay integrantes de la Selección de Bolivia, explicó en TyC Sports que "si están las condiciones dadas para jugar ahí va a ser temible, va a ser duro para jugar ahí y el rival lo va a sufrir". ¿Advertencia para el Xeneize?

El pedido especial de Boca tras el sorteo de la Copa Libertadores

El Xeneize levantó el teléfono y le hizo una solicitud a las autoridades de la Liga Profesional. Ahora conoce a sus rivales de la fase de grupos.

El fin de semana previo al inicio de la competencia, Boca debe medirse ante Arsenal en un encuentro pautado para el domingo 3 de abril. La dirigencia del club solicitó reprogramar ese encuentro para el sábado 2 por la noche para así ganar un día de entrenamiento en una semana que tendrá viajes al exterior. El club de La Ribera comenzará su camino jugando en condición de visitante y la situación pasa por ese detalle.

Las lesiones, al acecho: Battaglia empieza a sufrir por un pilar fundamental de Boca

El técnico de Boca sabe que las lesiones serán una cuestión a resolver, ya que perdería a una importante figura del equipo.

Según la información que brindó el periodista de TyC Sports, Leandro Aguilera, "Marcos Rojo no participará esta semana de los ensayos formales. Jugó infiltrado vs. River por un dolor lumbar", explicó el corresponsal que cubre el día a día del Xeneize.

"Dejó la práctica": preocupación en Boca por una baja de último momento

En la práctica de este viernes, una situación despertó la preocupación de todo el plantel y el cuerpo técnico. De la nada, una de las figuras debió retirarse del predio de Ezeiza y ya hay detalles sobre su situación. ¿Qué pasó?

El periodista Leandro "Tato" Aguilera lo contó a través de Twitter: "Sebastián Villa dejó la práctica de Boca en el predio de Ezeiza. El delantero Xeneize se retiró por un estado febril. El plantel fue vacunado hace unos días e igualmente le realizaron un test COVID".

Por su parte, Martín Arévalo confirmó el positivo del colombiano. "El autor del gol de Boca en el Superclásico se retiró del entrenamiento con positivo de covid. Sebastián Villa venía con un malestar físico por lo que fue hisopado en la previa del entrenamiento. El testeo rápido arrojó el resultado. Deberá estar aislado unos días", aseguró.