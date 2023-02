El ex DT del Xeneize y una recomendación al actual entrenador para diseñar el XI titular de aquí a lo que queda de semestre.

"Del equipo no me gustó prácticamente nada", fue la frase más resonante que dejó Hugo Ibarra luego de la caída de Boca contra Talleres. El mal resultado y el bajo rendimiento motivó al entrenador a cambiar nombres para encontrar el funcionamiento y las victorias contra Platense y Vélez parecen estar marcándole el camino.

Sin embargo, pasan los compromisos y el Negro no deja de hacer ajustes. En esta oportunidad, en la previa a la Supercopa Argentina contra Platense, el DT ensayó con Alan Varela luego de haberlo dejado en el banco contra el Fortín y resolvió la suplencia de Pol Fernández, quien no arrancaría como titular por primera vez en el 2023. Merentiel, otra de las figuras en Liniers, también saldría del once para que vuelva Benedetto.

Sobre el presente de Boca fue interrogado Alfio "Coco" Basile, palabra autorizada para hablar del tema. Sin ir más lejos, el ex DT aseguró que a Ibarra "lo ve bien" y respaldó el molde futbolístico que impuso desde su llegada. "Todos dicen que Boca no juega bien, pero tiene una forma de juego que te gana", señaló en DSports Radio.

Luego, cuando le consultaron por los constantes cambios en la formación inicial, el Coco se atrevió a hacerle una recomendación al Negro. "Cuando andás derecho, seguila con los que andan derecho", sugirió Basile. En una semana donde Ibarra dispuso la vuelta de los experimentados (Benedetto, Villa y Fabra), el consejo de un campeón con el Xeneize viene como anillo al dedo. ¿Le hará caso el actual entrenador de Boca?