A poco más de 24 horas del duelo entre Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado sábado al mediodía se hizo oficial la clausura parcial de La Bombonera para el duelo que acogerá al Xeneize como local ante los santiagueños este domingo a las 19:15.

La confirmación de hecho llegó desde la Fiscalía especializada en Eventos Masivos, encabezada por la burócrata Celsa Ramírez, y se decidió clausurar el sector completo de la Tribuna Superior Sur (espacio ocupado por socios adherentes) debido a que constató un exceso de aforo general en La Bombonera y como añadido, se evaluaron los videos que circularon en redes donde se veían fisuras en la parte inferior de la bandeja.

De esta manera, más de 5.000 hinchas de Boca supieron, a menos de 48 horas del duelo, que no podrían estar en el Alberto J. Armando debido a esta suspensión o en su defecto, tendrían que ser reubicados. Esto, lógicamente, generó un gran malestar en la dirigencia xeneize y en los hinchas, quienes mostraron repudio en las redes y en las calles respecto a la decisión de la fiscalía. Incluso, hasta Jorge Amor Ameal salió en representación del club a hablar al respecto.

"Durante nueve años jamás pasó nada, alguien metió la mano para que suceda. No es casual, y esto podría haber sido el lunes para que nos dé la posibilidad de defendernos. Pero está hecho con mala intención, se podría haber realizado de otra manera y mejor. No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas, pero realmente sospecho de todo esto. Un día sábado nos clausuran para el domingo. Había mil formas para evitarlo", expresó el Presidente de Boca, aludiendo a que, para él, en esta decisión de la clausura había un trasfondo político al ser año electoral en el Xeneize.

Esto también lo notaron los hinchas, quienes con un gran enojo en las primeras horas del domingo, mientras ya se palpita la previa del encuentro ante Central Córdoba, no dudaron en colgar pasacalles con durísimos mensajes en ellos. "No le hacen mal a la dirigencia, le hacen mal al socio. Le hicieron mal al club desde adentro; ahora lo hacen desde afuera", esboza uno. "Boca contra todos y contra ustedes. El sentimiento no se clausura", cierra el otro. Sin dudas, será una tensa jornada en el barrio de La Boca.