El plantel de Boca está atravesando su primera semana de vacaciones tras la gira por Arabia Saudita, donde se pudo ver a varios futbolistas en distintos puntos del mundo teniendo su merecido descanso. Caso contrario es el del Consejo del Fútbol, ya que Juan Román Riquelme está en vísperas de anunciar la renovación del contrato de Sebastián Battaglia para poner en marcha los planes para la temporada 2022. El mercado de pases está entre ceja y ceja.

El vicepresidente del Xeneize acordó con el DT para seguir uniendo caminos y el siguiente paso será el armado del plantel que competirá en la Copa Libertadores el próximo año. Todas las luces apuntan a las posibles incorporaciones que podría tener el club de La Ribera, pasando por nombres de la talla de Edinson Cavani, Facundo Farías, Ángel Romero, entre otros. No obstante, las bajas también serán motivo para reordenar la nómina de Battaglia y ya suenan figuras que podrían abandonar el barco.

Quien parece tener los días contados en Boca es Cristian Pavón, sobre todo teniendo en cuenta que el Atlético Mineiro está tras sus pasos para incorporarlo el próximo año. Aún así, desde Brasil no hicieron ninguna propuesta formal. Quien sí la hizo fue el Tijuana del Mexico, pero no por "Kichan". Los Xolos acercaron una oferta concreta para hacerse de los servicios de Lisandro López, central del Xeneize, pero el Consejo del Fútbol decidió rechazarla inmediatamente por sus condiciones.

Emiliano Raddi dio a conocer la noticia en ESPN, detallando que el Tijuana pretendía un préstamo con cargo por 250 mil dólares para que emigre la próxima temporada. La propuesta no convenció a Riquelme y a su equipo, por lo que fue desestimada sin rodeos. Si bien "Lichi" no es titular en Boca (Battaglia consolidó a la dupla Izquierdoz-Rojo), desde Brandsen 805 no dejarán salir fácilmente a un central que, cuando juega, cumple.