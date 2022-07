Daniele De Rossi se metió en el corazón de todos los hinchas de Boca y eso no se lo saca nadie. Sin embargo, a todo el mundo le hubiera gustado verlo un poco más en el fútbol argentino. Luego del cambio dirigencial en 2019, el Tano se volvió a Italia después de unos pocos entrenamientos de pretemporada con Miguel Ángel Russo.

Poco se supo del trasfondo de aquella salida, aunque él siempre aclaró que se dio por temas personales. En sus apariciones públicas reafirmó su amor por el club, pero recién ayer contó detalles de aquella despedida. En diálogo con Sky Sports, contó cómo fue su charla con Juan Román Riquelme.

"La relación con Román fue muy simple y muy directa. Yo la primera vez que lo vi le dije: 'Yo tengo determinadas situaciones...' y a él le expliqué cuáles eran mis situaciones. No las explicó ni a la prensa, ni a la tele. Y él me dijo: 'No, queremos que te quedes acá, nosotros te queremos preparar físicamente y tenemos mucha confianza en vos'", contó el campeón del mundo.

Además, reconoció que las palabras del vice le llegaron: "Me afectó lo que me dijo. Me entrené unos días con el equipo, con ellos que me pedían quedarme. Y de repente tuve que decirles 'miren, me voy mañana, porque si no me voy de inmediato me quedo acá y hago algo que probablemente va a ser un daño para mi familia".

"Yo ahí estaba re bien, muy bien. Y tengo una nostalgia por aquel lugar, no solo futbolística, sino también de ciudad, de país, de gente que conocí. Una nostalgia fuerte, aunque estoy bien también acá en Roma, pero es una nostalgia pesada y yo y mi familia la sentimos de vez en cuando", agregó.