Boca cayó 2 a 0 con Belgrano en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba y adelantó lo que ya estaba definido tras la derrota con River en la Bombonera el sábado pasado: el cierre de ciclo de Diego Martínez como entrenador. De esta manera, dejó atrás 45 partidos dirigidos, con los cuales obtuvo 21 triunfos, 13 empates y 11 derrotas.

Así, una vez más en el proceso de Juan Román Riquelme como autoridad de la institución azul y oro, quedó vacante el puesto de entrenador, para el cual, el presidente y su consejo de fútbol tienen dos alternativas en el exterior que se añaden a las mencionadas en estas últimas horas como: Guillermo Barros Schelotto, Fernando Gago, Kily González, Eduardo Domínguez y Gustavo Quinteros.

Ambos son italianos, reconocieron su deseo de tomar las riendas del plantel profesional de Boca y vienen de dirigir a los dos clubes más importante de la capital italiana. Uno es Daniele De Rossi, que fue cesado recientemente de la Roma, y el otro Maurizio Sarri, que estuvo tres temporadas en la Lazio tras dirigir a Cristiano Ronaldo en la Juventus.

El primero mencionado vistió la camiseta azul y oro en 2019 cuando Nicolás Burdisso cumplía funciones como manager durante el último año de Daniel Angelici como presidente. Jugó aproximadamente cuatro meses, en lo que cosechó seis partidos (5 por la Superliga y uno por la Copa Argentina) y marcó un gol vs. Almagro en La Plata.

Daniele De Rossi en su paso por Boca en 2019.

Según Leandro Paredes, que fue dirigido por De Rossi en la Roma, Daniele quiere ser entrenador de Boca. “Ya estaba enamorado antes de ir y cuando tuvo la oportunidad de estar esos meses más. Mira siempre todos los partidos. ‘Ayer ganamos’, me dice. Cuando aún no era entrenador me dijo que el sueño era dirigir a Roma, hacerme volver al club, y después irnos juntos a Boca“, reveló el mediocampista de la Selección Argentina.

Maurizio Sarri y una confección inesperada sobre su simpatía por Boca

El pasado 11 de septiembre, Maurizio Sarri brindó una entrevista a La Gazzetta dello Sport. En la charla contó que a sus 64 años todavía se siente con ganas de ser entrenador y que ejercer este rol en Boca ”sería un sueño. “No me veo en mi ‘último baile’. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en la Bombonera serían una experiencia única“, lanzó al aire para ver si Juan Román pica y quizás lo llama.

Boca ya tuvo un entrenador italiano

Aunque suena atípico, Boca ya tuvo alguna vez un entrenador italiano. Fue Renato Cesarini en 1949, en una época en la que los italianos y españoles abundaban en la sociedad argentina y, por consiguiente, también en el fútbol. Además dirigió a River, Racing, Banfield, Huracán y a la Selección Argentina.