El gesto de los hinchas de Boca que sorprendió a Daniele De Rossi: "La mejor demostración de amor que vi en mi vida"

Una vez más, Daniele De Rossi manifestó su amor por Boca y dejó en claro se sus caminos volverán a cruzarse en un futuro. En diálogo con el podcast We Are The Overlap, el italiano expresó sus ganas de ser del DT del Xeneize y revivió sus vivencias como jugador en 2019.

“Me encantaría volver, porque dejé las cosas abiertas. Vi clips sobre Maradona, La Bombonera, el amor que le tienen a él es similar al que tenemos aquí, me mudé allá y fue una locura total, absoluta. La gente, el gobierno, todo hablan sobre Boca, dejan el fútbol más que nosotros, es una religión”, soltó el Tano.

Luego, revivió la caída ante River en la Libertadores 2019, asegurando que vivió “la mejor demostración de amor de su vida” en La Bombonera: “River fue mejor que nosotros y el hincha firme, aplaudiendo y cantando ‘tengo a Boca en la sangre'”.

“No sé cómo explicarlo, estaban cantando llorando con un amor y un respeto increíble. Me encanta esta gente”, concluyó De Rossi. ¿Tendrá su posibilidad en un futuro?

El paso de De Rossi por Boca

El campeón del mundo en Alemania 2006 manifestó a lo largo de su carrera el deseo por jugar en La Bombonera y lo cumplió en julio de 2019. Su ciclo en Boca duró poco más de 5 meses, ya que a inicios de enero rescindió su vínculo “por motivos familiares”.

En total, De Rossi vistió la camiseta azul y oro en 7 partidos oficiales y llegó a anotar ante Almagro, por Copa Argentina. Formó parte del plantel que terminaría siendo campeón de la Superliga 2019-20, aunque ya no jugaba en el club en segundo semestre del torneo.

