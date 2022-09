Boca igualó en cero contra Huracán, no tuvo un buen partido y no logró quedarse con la cima del campeonato. El equipo de Hugo Ibarra cortó una racha de cinco triunfos consecutivos, pero hace seis que no es derrotado y se mantiene en la pelea por la Liga Profesional.

A lo largo de los 90 minutos, Ibarra tuvo que realizar diversas modificaciones, donde la que llamó la atención de todos los hinchas fue la de Darío Benedetto. El Pipa no salió al segundo tiempo y allí comenzó la incertidumbre. Pero se terminó confirmando que fue por un problema estomacal.

Más allá de la salida del ex Olympique de Marseille, cuando transcurrían 12 minutos de la etapa complementaria, el Negro mandó a la cancha a Juan Ramírez en el lugar de Alan Varela, uno de los mejores jugadores que tiene el Xeneize, y quien se encarga de ser el motor del equipo. Y con su salida, el juego azul y oro empeoró.

“Hoy no jugamos bien y en La Bombonera no podemos perder. A Benedetto y Varela los saqué porque tenían problemas estomacales”, explicó el entrenador de Boca luego de la igualdad. Y en medio de la conferencia de prensa, Hugo Ibarra agregó que “con bronca no me voy pero si sentía que le podíamos ganar a un gran rival, Huracán está haciendo una buena campaña y se merece respeto”.