No rindieron como se esperaba al momento que llegaron al Xeneize, pero el DT los convocó para comenzar la pretemporada.

Boca volverá al trabajo este lunes 3 de enero, para darle comienzo a la pretemporada que se llevará a cabo al mando de Sebastián Battaglia luego de haberse oficializado la extensión de su vínculo por un año más. Aún sin contrataciones confirmadas, el Consejo de Fútbol liderado por Riquelme está intentando cerrar los primeros refuerzos del Xeneize y todo indica que Ángel Romero podría ser uno de ellos. El paraguayo, en libertad de acción, puede firmar contrato con un nuevo club y las negociaciones parecen estar encaminadas.

A menos de 24 horas del regreso del plantel al trabajo, el DT del equipo de La Ribera ya decidió con qué jugadores contará y con quiénes no. El próximo semestre tendrá como principal protagonista a la Copa Libertadores y, contando las suspensiones de la CONMEBOL a los futbolistas involucrados en el escándalo de Belo Horizonte, Battaglia deberá darle forma al equipo que intentará superar la fase de grupos.

Este domingo, el periodista Luis Fregossi anticipó que no habrá caras nuevas en las instalaciones del club para el comienzo de la pretemporada y confirmó que el entrenador del Xeneize le dará una segunda oportunidad a dos jugadores que no rindieron lo esperado desde su llegada a mediados de 2021. Tanto Nicolás Orsini como Norberto Briasco continuaran vistiendo la azul y oro, y formarán parte de la nómina que pondrá en marcha los trabajos precompetitivos pensando en el torneo de verano que comienza en dos semanas. "El Consejo de Fútbol y el Cuerpo Técnico creen que ambos jugadores merecen quedarse en el plantel. Por distintas circunstancias ambos no tuvieron un buen arranque", señaló el conductor de Mundo Boca Radio.

El caso del exdelantero de Lanús es un tanto particular. El oriundo de Morteros apenas disputar 10 partidos desde su arribo al club y ha marcado tan solo un gol. Ls lesiones fueron un factor de peso para que el atacante no haya tenido el rodaje deseado y se puso en duda su continuidad en las últimas semanas, pero seguirá siendo jugador de Boca. Briasco, en tanto, jugó exactamente el doble de compromisos que Orsini y también solo pudo gritar una vez. Ambos refuerzos del pasado mercado invernal tendrán su revancha en 2022 y podría ser la última oportunidad si no convencen en el primer semestre del año.