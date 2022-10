Además de destacarse por su buen nivel en la Selección Argentina y su personalidad, es imposible no vincular a Rodrigo De Paul con Racing. El volante dio sus primeros pasos en la Academia y muchas veces manifestó su amor por ese club. Todo indica que volverá en algún momento de su carrera.

Es por eso que a más de uno le sorprendió su declaración con Sebastián Vignolo. En diálogo con el Pollo en una entrevista para Star+, el mediocampista respondió una serie de preguntas y, entre ellas, hubo una mención especial para un ídolo de Boca.

"Yo me acuerdo que era chico y el técnico me preguntó de qué jugaba. Como no sabía me preguntó qué numero usaba en el 'baby' y le dije la 10. 'Bueno, vas a jugar de enganche', me dijo. Ahí arranqué", arrancó contando sobre sus inicios como futbolista para luego desembocar en la pregunta en cuestión.

Luego de confirmar que era de Racing desde chiquito, Vignolo preguntó: "¿Quién es tu ídolo?". De Paul contestó con sinceridad: "A mi siempre me gustó Román (Riquelme). Jugaba ahí (de 10) y era la época en la que estaba en su mejor momento".