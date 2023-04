El empate sin goles en la visita a Monagas de Venezuela, durante su estreno en la edición 2023 de la Copa Libertadores y cerrando el partido con dos futbolistas menos por las expulsiones de Bruno Valdez y Facundo Roncaglia, terminó de convencer al Consejo de Fútbol de Boca de que no puede pasar del fin de semana sin tener nuevo director técnico.

Se había especulado con que la oficialización del entrenador que pondrá fin al interinato de Mariano Herrón podía darse incluso entre la noche del jueves y las primeras horas de la mañana de este viernes, pero todo parece indicar que Juan Román Riquelme y compañía se tomarán algo más de tiempo.

Si bien las negociaciones, hayan finalizado o no, se continuaron manejando bajo máximo hermetismo, Tato Aguilera descartó este viernes en TyC Sports algunos candidatos que todavía sonaban como posibles. Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Cacique Medina, Tité, Killy González, Zubeldía, Checho Batista y Fernando Redondo están fuera de carrera según el periodista que sigue el día a día del Xeneize.

Por otro lado, no se atrevió a descartar a Carlos Bianchi pero no porque haya habido conversaciones por él, sino para aclarar que mientras Juan Román Riquelme tenga poder de decisión tendrá siempre abiertas las puertas del club. En el repaso de nombres, tampoco descartó a Diego Alonso más haya que se rumoreaba que el elegido del Consejo no era extranjero.

De los técnicos argentinos, los que según Tato Aguilera siguen en carrera son Néstor José Pékerman, Jorge Almirón y Diego Martínez, incluso cuando en la conferencia de prensa que brindó tras la derrota de Tigre ante Sao Paulo este último pareció bajarse de la disputa.