Boca se quedó con los tres puntos en el Amalfintani luego de recibir siendo local allí a Rosario Central tras ganar por 2 a 1 con los goles de Carlos izquierdoz y Frank Fabra. En este encuentro, el Xeneize tuvo la mejor versión en lo que va de la Copa de la Liga, sobre todo en el segundo tiempo con el 4-3-1-2 adoptado como esquema ante los cambios realizados.

Y como ya sucedió en otros partidos de los últimos días, el estadio de Vélez tuvo un invitado especial para ver el encuentro entre Boca y Central como lo fue Robert Pires. El talentoso ex jugador francés está en Argentina haciendo tareas de scouting viendo juveniles y jugadores con trayectoria para luego llevar sus nombres a Europa. Y obviamente, al estar en nuestro país, no dejó de lado pasar a saludar a su ex compañero en el VIllarreal y amigo Juan Román Riquelme, así como también ver el partido del equipo del cual es el Vicepresidente.

En dicho encuentro, Boca tuvo grandes actuaciones individuales con Agustín Rossi, Izquierdoz, Fabra, Pol Fernández y Sebastián Villa como máximos protagonistas y Pires claramnete clavó sus ojos en dos de ellos.

Luego de la victoria, el francés fue consultado sobre quiénes fueron los jugadores que más le gustaron en Boca y respondió sorpresivamente que fue Sebastián Villa: "Me gustó mucho el 22, Villa. Tiene muy buena calidad y mucha velocidad, es un jugador que te puede hacer la diferencia", afirmó. Esto impactó porque hasta ahora todos los jugadores que había destacado del fútbol argentino eran volantes, como Pol Fernández, quien también se llevó el elogio de Pires: "Maneja muy bien el balón. Presto mucha atención en jugadores del mediocampo porque ahí te pueden hacer la diferencia también".

Lo de Pol es llamativo porque destacó la facilidad que tiene para ser el conductor del juego, habiendo retornado al club hace escasos días y jugando su tercer partido tras un año y medio fuera de Boca. ¿Vendrán por alguno de ellos en junio desde los clubes para los que Pires participa como ayudante en el scouting? Por Fernández, al recién haber arribo, no parece posible. Por Villa, si la oferta tienta a Boca...