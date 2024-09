La edición 263 del Superclásico del fútbol argentino fue para River. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó a Boca, en La Bombonera, y alcanzaron la suma de 24 unidades en la Liga Profesional, además de que agudizaron el mal momento del elenco comandado por Diego Martínez.

No fue buena la presentación del Xeneize, que no supo aprovechar el flojo rendimiento que tuvo su acérrimo rival en la etapa complementaria y los hinchas se mostraron sumamente enojados por lo que ocurrió a lo largo de los 90 minutos. A raíz de ello, no solo hubo críticas para todo el equipo, sino que hicieron hincapié en Sergio Romero, Marcos Rojo y Guillermo Fernández, que fueron los más apuntados por la derrota.

“Dios mío. Pol Fernández, Chiquito Romero, el boludo de Marcos Rojo… Boca les queda enorme”, escribió uno de los tantos fanáticos enojados por lo que ocurrió en Brandsen 805, donde el defensor siempre estuvo al borde de la expulsión por sus constantes jugadas bruscas. De hecho, fue amonestado por una durísima infracción sobre Manuel Lanzini.

Por su parte, el arquero pudo haber causado el segundo gol del Millonario tras pifiar a la hora de rechazar y fue el propio Rojo quien lo relevó para evitarlo. En cuanto al mediocampista, que es de los habituales capitanes, solo ganó 4 de los 10 duelos terrestres que afrontó y perdió la posesión del balón en 11 ocasiones. Hubo muchísima bronca a través de las tribunas virtuales, algo que también se trasladó al estadio boquense, donde los hinchas despidieron al equipo con silbidos.

Los comentarios de los hinchas de Boca