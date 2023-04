De la mano de Jorge Almirón, a Boca le sigue costando y no logra ganar en la Liga Profesional. A pesar de que desde el Consejo de Fútbol buscaron lavarle la cara al plantel con el cambio de director técnico, los futbolistas todavía no logran agarrarle la mano al ex Godoy Cruz e Independiente.

Partido a partido, diferentes jugadores del plantel de Boca muestran un rendimiento que no coincide con las exigencias de los hinchas, quienes piden a gritos la incorporación de jerarquía, además del compromiso para con la camiseta azul y oro. En relación a ello, explotaron contra uno de los referentes.

A último momento, Almirón decidió colocar a Darío Benedetto para que conformara la dupla de ataque con Miguel Merentiel. Pero su actuación volvió a ser muy baja, y en las redes sociales se desató una catarata de críticas para el ex atacante de Olympique de Marseille. Sobre todo porque entienden que posee la calidad necesaria para poder destacarse.

Hubo comentarios de todo tipo. "Benedetto se tira con tal de demostrar que algo hace", expresó un usuario después de que el atacante cayera dentro del área y todo el estadio reclamara un penal que jamás existió. "Benedetto es un estorbo, por Dios", también pudo leerse en medio de Twitter.

Así como hubo hinchas que criticaron directamente al Pipa, aparecieron otros que le enviaron un claro mensaje al entrenador de Boca: "Sacalo a Benedetto por favor", esbozó un usuario dentro de la red social del pajarito, y también se vio otro pedido que, además de ser dirigido hacia Almirón, se mostraba enojado por la gran cantidad de oportunidades que sigue teniendo: "Sáquenlo a Benedetto. No lo puedo ni ver".

Pareciera que la relación del atacante que regresó al Xeneize después de su paso por Elche está rota y no tiene vuelta atrás. Hace tiempo que sus presentaciones dejan mucho que desear, que no ejerce el peso que requiere su figura y que a Boca no lo beneficia.