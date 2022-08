Con la contratación de Sergio Romero sobre la hora, Boca cerró el mercado de pases con tres refuerzos, donde además de "Chiquito", también sumaron a sus filas a Martín Payero y a Facundo Roncaglia. Pero, así como se dieron estos arribos, también se concretaron varias bajas de peso como las de Carlos Izquierdoz, Eduardo Salvio, Gastón Ávila y Cristian Pavón.

Y si bien ya no podrá hacer más incorporaciones debido a que el libro de pases ya se encuentra cerrado en Argentina, en varias ligas del extranjero no, por lo que existe la posibilidad que más de un futbolista de Boca emigre antes del 31 de agosto ya que por alguno de los integrantes de su plantel mantienen negociaciones abiertas con otros clubes, mientras que por otros siguen abiertos a tener charlas.

En concreto, con clubes de Bélgica como el Brujas y el Genk aún esperan que eleven las ofertas hechas por Luis Vázquez, por quien desde el Xeneize piden los 15 millones de dólares pautados en su cláusula de rescisión mientras que ambos equipos belga ofrecieron 10 millones. Por ende, en las próximas tres semanas alguno de los dos podría elevar la propuesta y quedarse con el 38. Además de esto, en Boca también están dispuestos a escuchar ofertas por Agustín Rossi y Jorman Campuzano.

Por el arquero de 26 años, en el Xeneize decidieron que una vez que Sergio Romero esté disponible para atajar, él dejará de ser el guardameta titular debido a que decidió no renovar su contrato y por eso perderá su lugar. Incluso, no descartan que en caso de llegar una oferta por su pase, se pueda marchar en las próximas semanas debido a que sino, lo hará con el pase en su poder en junio del 2023, pudiendo firmar un precontrato desde diciembre con cualquier otro club. Flamengo es el principal interesado en Rossi.

Con Campuzano, la situación es otra. El colombiano quedó relegado del equipo y ya no es siquiera tenido en cuenta, ya que por tercera vez en el ciclo de Hugo Ibarra, esta vez no ha sido convocado para el duelo ante Agropecuario por Copa Argentina, y ante el interés de clubes brasileños y de Atlético Nacional de Medellín en distintos lapsos de este mercado, no sería descabellado que el volante central se marche antes de fines de agosto. ¿Se irá alguno de los tres en los próximos días?