Tras perderse más de 30 partidos por una lesión de ligamentos cruzados en octubre del año pasado, la vuelta de Marcos Rojo a las canchas está a la vuelta de la esquina, debido a que se encuentra en las últimas etapas de su recuperación, y podría darse a fines de mayo o principios de junio, acorde a su evolución.

Mientras sigue con preparándose para volver a ser tenido en cuenta por Jorge Almirón en el menor plazo posible, el capitán de Boca habló con Líbero, en donde entre otras cosas se refirió a la presencia de Juan Román Riquelme en el plantel, como también criticó a un ex compañero suyo. Además, contó un pase fallido a un club de Europa y lo comparó con una situación similar que vivió Sebastián Villa.

"Estaba a punto de irme al Everton, me había despedido de mis compañeros, agarré los botines y todo. Hice la de Villa, saludé a todos porque me iba, pero como había una pelea entre los dueños de Everton y Manchester, estaban enemistados y no me dejó ir, al otro día tuve que volver a entrenar con todas las cosas", comentó sobre su situación.

La comparación con Villa es debido a que en 2021 el delantero colombiano recibió una oferta de Brujas de Bélgica y presionaba para ser vendido, aunque finalmente la dirigencia del Xeneize no aceptó. "Agarró las cosas y se fue, se despidió, me voy a no sé donde dijo y volvió otra vez, le pasó lo mismo que a mí", tiró Rojo.