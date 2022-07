El periodista reveló que el Xeneize no pudo acelerar para la llegada de una incorporación top por la situación de la moneda extranjera en el país. Todos los detalles.

La situación del país afecta también al fútbol argentino. Mientras River está complicado para incorporar a Miguel Borja a su plantel porque no puede utilizar los dólares que recibió de la venta de Julián Álvarez, Boca también tiene problemas. El periodista Mariano Closs reveló que el Xeneize se perdió un refuerzo de lujo por la medida que tomó el Banco Central con el dólar.

El conductor contó en "ESPN F12" que el consejo de fútbol no pudo concretar la llegada de Arturo Vidal por esta cuestión. "El contrato de Flamengo lo tuvo siempre pero él quería jugar en Boca y resignaba dinero por eso. ¿Qué pasó el sábado? Boca sí le hizo una oferta económica y Vidal sí tenía intenciones de sumarse. ¿Saben por qué no se hizo? Por lo mismo de Borja, por no poder liberar dinero", aseguró.

Además, el relator explicó que finalmente hubo una propuesta de Boca para Arturo durante el fin de semana. "Vidal no llega a Boca por las cuestiones de nuestro país. Boca aceleró el sábado, una formalidad que Vidal quería escuchar. Se ponen de acuerdo. Vidal agarraba viaje por un año y medio con opción a otro año y medio más", explicó.

Por su parte, Esteban Edul aportó algo de información al tema del dólar en el fútbol argentino: "A los clubes les dieron una circular explicándoles cómo va a ser el tema de los dólares. No le dan los dólares en el momento, se lo dan a seis meses. Pero nadie sabe en qué valor va a estar el dólar".