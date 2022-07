En las últimas horas se supo que finalmente Arturo Vidal llegó aceptó la propuesta de Flamengo y se sumará como refuerzo de lujo al club brasileño. El sueño de Boca, entonces, se terminó. La intención del consejo de fútbol era lograr el pase del mediocampista chileno y, si bien hubo conversaciones con él, la decisión final del jugador fue arribar al fútbol carioca.

Mariano Closs contó algunos detalles en "ESPN F12" y dio un dato que nadie sabía: "Riquelme se comunicó informalmente. Formal sería una propuesta económica. El contrato de Flamengo debajo de la almohada lo tuvo siempre. El tema es que Vidal quería jugar en Boca". "Pero no se podía hacer tanta bandera porque Flamengo ya le había dado el contrato. Si quería, Vidal agarraba Boca contra cualquier cosa. No sé si le ofertaron o no le ofertaron bien...", aclaró.

¿Qué faltó entonces para que se cierre el pase a Boca? "No es que no lo mimaron, por ahí no se interesaron. Muchas veces las directivas le hacen creer a la gente que están buscando al jugador para que después se la agarren con el futbolista que no llegó", sostuvo Closs. Y añadió: "El día de mañana juegan Flamengo y Boca y por ahí lo silban a Vidal. La gente siente que Boca se mató por contratar a Vidal... Pero formalmente, de dinero y de contrato, no hicieron nada".

Por su parte, el periodista Augusto César informó cuál fue la visión de Boca durante la negociación. "El plan de Boca era, más allá de estas charlas, si se daba el pase a cuartos de final de la Copa, hacerle la oferta formal. Pero siempre decían que el tema del cupo era un tema a resolver. Campuzano tiene muchas chances de irse a Lanús. Para ellos era clave liberar el cupo primero", mencionó.