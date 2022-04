Boca parece no encontrar respiro en los resultados. Tras ganar el fin de semana en la Copa LPF, el equipo de Sebastián Battaglia volvió a caer por CONMEBOL Libertadores ante Corinthians con un contundente 2-0 en Brasil, relegándolo a la última posición del Grupo E a la espera del choque entre Always Ready y Deportivo Cali.

Además de la constante crítica al funcionamiento del Xeneize, también se puso en tela de jucio la "actitud" de varios futbolistas que fueron partícipes de una nueva derrota internacional. Mariano Closs, en el comienzo de ESPN F12, destacó la postura del Timão en el primer tramo del encuentro y apuntó a un referente del club de La Ribera.

"En cuanto a actitud, esos primeros 20 minutos (Corinthians) lo pasa por arriba. El chico Du Queiroz se los comía, hizo 3 o 4 fules. Ahí tiene que estar el espíritu... no el de Benedetto, enojándose para la cámara. El enojo de Benedetto es sabiendo que la cámara lo va a tomar", sentenció el conductor en referencia al cruce del "Pipa" con un rival en defensa de Exequiel Zeballos.

A continuación, Closs recordó un reciente altercado del 9 de Boca y lo vinculó con lo que sucedió ante Corinthians, para luego destacar a otro futbolista del Xeneize dentro del vestuario azul y oro. "Benedetto se hizo ídolo haciendo goles, no esta actitud de 'me voy al entretiempo resongando' o 'voy a copar la parada'. Esa cuestión de 'Esto es Boca'... Yo siempre digo que los lideratos no se improvisan, son innatos. Marcos Rojo es un líder innato, le nace", afirmó el relator para resaltar al ex Manchester United. El descontento del conductor de ESPN F12.