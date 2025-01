Los hinchas de Olimpia destrozaron a Benedetto tras su primer partido oficial: "Vino a caminar"

Previo al inicio del Torneo Apertura 2025, Darío Benedetto hizo su estreno oficial con el Olimpia de Martín Palermo el último miércoles, en el partido ante Libertad que puso en juego la Supercopa de Paraguay y que terminó con derrota 2-1 para los campeones del Clausura 2024.

El veredicto de los hinchas una vez finalizado el encuentro y frustrada la oportunidad de conquistar un nuevo título no fue auspicioso para El Pipa, a quien Palermo le dio la oportunidad de iniciar como titular la temporada oficial, aunque terminó reemplazándolo en el complemento.

Fue precisamente cuando el club informó en sus redes sociales la salida de Benedetto para dar lugar al ingreso del delantero de 21 años Hugo Benítez que se hicieron visibles las primeras opiniones sobre su rendimiento y las primeras críticas a Martín Palermo por haberle dado la titularidad “por nombre” y no por actualidad.

“BeneMuerto no hizo nada”, se quejó uno de ellos rebautizando al exdelantero de Boca. “Repetimos fórmulas viejas, refuerzos viejos. Así no”, advirtió otro. “Vergüenza”, sentenció un tercero. “Palermo se equivocó grande al no respetar a los que salieron campeones. Benedetto no es mejor que Hugo Benítez. Traen jugadores que no tienen cabida en otros países y nos clavan”, protestó uno más.

Ya finalizado el encuentro, fueron más los hinchas que se mostraron disconformes con la producción del Pipa al manifestarse a las cámaras de Versus en plena salida del Estadio Defensores del Chaco de Asunción, sede la final de la Supercopa de Paraguay.

“El peor fue Benedetto. Vino a caminar. Inútil”, arremetió uno de ellos. “Palermo tuvo la culpa. Benedetto no anda. A los 5 o 10 minutos lo tendría que haber sacado. Acá no sirve el nombre. El jugador tiene que jugar lo que necesitamos y no estar por nombre”, se lamentó otro de ellos.

¿Cuándo debuta Olimpia en el Apertura 2025?

Darío Benedetto tendrá la oportunidad de comenzar a revertir la pálida imagen que dejó en su estreno oficial en el fútbol paraguayo el próximo domingo 26 de enero, cuando Olimpia inicie el camino de la defensa del título con el que cerró el año recibiendo a Guaraní por la primera fecha del Apertura 2025.