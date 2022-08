El peruano tiene un pie afuera del clásico ante Racing y no es el único. Ibarra llegará con bajas al Cilindro.

Se acerca el clásico con Racing y en Boca hay más dudas que certezas. A dos días del partido, hay dudas en todas las líneas del campo de juego y, salvo la del arco, todas se deben a cuestiones físicas. Serán claves las últimas prácticas para que Hugo Ibarra termine de definir el equipo.

Exequiel Zeballos fue operado ayer y no solo se perderá el duelo de mañana, sino todos los que le quedan al 2022. Luis Advíncula salió ante Agropecuario en el entretiempo y tiene un pie afuera por cuestiones físicas. Como si fuera poco, ahora se sumó otra duda en el XI titular.

Se trata de Juan Ramírez, que no jugó el pasado miércoles pero tampoco integró la práctica de fútbol de los que no tuvieron actividad. El ex-San Lorenzo está con molestias físicas y, según la información que dio Augusto César en ESPN F12, está "seriamente en duda" para el domingo. No hubo parte médico.

De esta manera, Boca podría saltar al campo de juego con Agustín Rossi; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela, Pol Fernández; Óscar Romero, Darío Benedetto o Luis Vázquez y Sebastián Villa.