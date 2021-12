Todavía faltan dos años para que Boca Juniors vuelva a tener elecciones, pero la vida política del club está más picante que nunca. El 2021 dejó palos entre oficialismo y la oposición, con un Juan Román Riquelme plantándose ante apellidos como el de Angelici y el propio Tevez. Ahora llegó el turno de Mauricio Macri.

El expresidente del club y de la Nación se refirió al presente del Xeneize, en una dirigencia que tiene como titular a Jorge Amor Ameal pero que está claramente encabezada por Román. "Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona", expresó en Radio Mitre Córdoba.

"En Boca las cosas han cambiado y ya no funcionan como antes", aseguró Macri sobre el profundo cambio dirigencial. Después fue consultado por Carlos Tevez, quien ya empieza a tomar forma como potencial candidato de la oposición: "Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda, lo veo comprometido".

Lo cierto es que aún restan muchos días para que Riquelme y los suyos vuelvan a enfrentarse a la anterior CD en las urnas. Hace un par de días, ni el propio Angelici se animó a descartar la vuelta de Macri a la política xeneize: "¿Quién puede ser el candidato de los tres? Eso será lo que decida el socio". Román, por su parte, dijo hace pocos días que quiere quedarse hasta el último día de su vida. El tiempo dirá.