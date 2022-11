Además de ser diputado nacional y referente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner es un apasionado hincha de Racing. El dirigente habló en "El Método Rebord" y, además de tocar la actualidad política del país, se refirió a la definición de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones ante Boca. Y lo hizo con elogios y chicanas.

En primer lugar, el hijo de Cristina y Néstor aclaró: "No me dolió tanto la derrota porque me gustó que a Riquelme le haya ido bien después de todo lo que lo maltrató la prensa. Un castigo... Ganó todos los títulos que está ganando ahora como dirigente y fue un jugador tremendo...".

¿Qué dijo Máximo sobre Román? "Se le plantó a Macri y a todos... En ese momento lo hizo, como Bianchi en su momento. Había más debate en Boca que en el PRO", le descató. Y agregó: "Que le vaya bien me parece bueno, que los exjugadores sean parte de la dirigencia de los clubes. Es un tipo que cree en los clubes como sociedades civiles y no anónimas".

Pero cuando hubo que hablar del Trofeo de Campeones, Kirchner fue claro: "Es un campeonato que jugó bien todo el año Racing y ganó esta copa que estaba pre-datada para jugar". Y ahí tiró una chicana: "Es más, te doy a decir la verdad. La festejé cuando vi como se enojaron. Cuando vi a los jugadores de Boca muy enojados dije: 'Ah, ¿querían ganar?', jaja".