"Me van a hacer emocionar": los mensajes de apoyo para Izquierdoz tras su lesión

La baja de Carlos Izquierdoz no solo es sensible desde lo futbolístico, sino también para el vestuario. No se trata solamente del capitán del equipo, sino también uno de los jugadores más queridos del plantel de Boca. Con la confirmación de su fractura, estará afuera de dos a tres meses.

Quienes se encargaron de desearle una pronta recuperación fueron sus compañeros. Uno de los primeros fue su compañero de zaga, Marcos Rojo, quien le escribió: "Fuera animal. Vas a volver más fuerte". Benedetto, Pol Fernández, Salvio, Fabra y Zeballos tampoco se quedaron atrás.

También hubo saludos de excompañeros como Lisandro López, Julio Buffarini, Brian Lozano y Santiago Silva. "¡Me van a hacer emocionar!", soltó el Cali en sus historias. Sin lugar a dudas, una pieza clave que el equipo de Battaglia extrañará en este tiempo.

+ La operación a Izquierdoz, este martes

Si bien se esperaba que el defensor fuera operado el mismo lunes, el cuerpo médico de Boca reprogramó su intervención para el día de hoy. Cabe resaltar que el tiempo mínimo de recuperación será de 8 semanas y el club de la Ribera no puede incorporar un refuerzo para reemplazarlo.