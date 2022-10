En muy poco tiempo, el presente de Gonzalo Morales en Boca cambió muchísimo. Si bien venía acumulando buenas actuaciones en el plantel de Reserva, el "Toro" pasó a formar parte habitual de la Primera y ya pudo cumplir el sueño de jugar como titular y hasta convertir un gol.

En una charla con la cuenta oficial de "Boca Predio", el centrodelantero repasó esta serie de cambios que tuvo su vida en pocos días. "Pasó todo muy rápido, de un día para otro. No me lo esperaba. Tenés que estar preparado para cuando te llaman. Me tocó y pude hacer mi trabajo", comentó.

¿Qué cambió tras su gol a Quilmes? "Explotaron mis redes sociales, la gente te apoya una banda, estoy muy feliz con eso. Después del gol explotó todo", explicó Morales. Además, reveló que tenía otro apodo antes de ser el Toro de Boca: "Estamos bien con el apodo de Toro jaja. Antes tenía otro apodo, 'Chanchón' jaja, pero el de Toro queda bien, me gusta".



Además de ser titular, Morales se dio el lujo de compartir dupla de ataque con Darío Benedetto, a quien siempre tuvo como ídolo. ¿A qué otros goleadores admira? Él mismo lo contó: "De Boca admiro al Pipa Benedetto. Y después me gustan mucho Luis Suárez, Firmino y Gabriel Jesús".