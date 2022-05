Si bien el resultado siempre es lo más importante, Boca necesitaba darse el lujo de ganar con la superioridad de ayer ante Defensa y Justicia. El equipo de Sebastián Battaglia hizo un partido sobresaliente en todas las líneas y cortó un una racha negativa que cada vez pesaba más: el gol de Juan Ramírez fue el primero de un volante xeneize en 2022 (sin contar amistosos).

El mediocampista pasó a ser suplente luego de varios partidos sin mostrar su mejor versión, pero su ingreso desde el banco fue más que positivo. En apenas cuatro minutos, el ex-San Lorenzo aprovechó un gran pase de Óscar Romero y liquidó el partido para el club de la Ribera, convirtiendo su segundo tanto con esa camiseta y el primero en La Bombonera.

"Siempre es la cabeza. Este deporte se juega con los pies y con la cabeza, entonces cuando cambia la mentalidad del jugador es todo distinto", aseguró el volante, que luego reconoció que no llegaba en su mejor nivel: "Estoy contento. No venía en un buen momento. Tenía un bajón importante por cosas familiares y demás, pero esto me da fuerzas para seguir".

Sobre su salida del equipo titular, fue sincero: "A nadie le gusta estar en el banco. El jugador quiere jugar siempre, pero a veces te toca alentar a los compañeros desde afuera. Cuando te toca tenés que demostrar y hacer las cosas bien".