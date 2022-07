No es Frías: Riquelme aceleró para cerrar al tercer refuerzo de Boca

Es cierto que Boca activó en el mercado de pases de forma tardía, luego de quedar afuera de la Copa Libertadores. Sin embargo, tanto Juan Román Riquelme como el Consejo de Fútbol están apuntando al armado del plantel para competir en 2023 y, si bien no hay apuros, ya llegaron las primeras dos incorporaciones: Martín Payero y Facundo Roncaglia.

El siguiente en carpeta para reforzar el elenco que comanda Hugo Ibarra es Adonis Frías, figura de Defensa y Justicia, para poder suplir las dos bajas que sufrió el Xeneize en la defensa con Carlos Izquierdoz y Gastón Ávila. No obstante, en palabras del presidente del Halcón, Diego Lemme, las partes aún están lejanas y las negociaciones comenzaron a enfriarse.

Es por eso que, sin perder tiempo, desde Brandsen 805 volvieron a levantar el teléfono para comunicarse con un jugador que parecía descartado a estas semanas. Según contó Martín Costa en el cierre de ESPN F12, Riquelme se contactó con el presidente del Inter de Miami para retomar la negociación por Matías Pellegrini. ¿Se dará?

Hace algunas semanas, el periodista Luis Fregossi había informado que el club de la MLS estaba dedicido a transferir al ex Estudiantes a un club de España, más precisamente al Zaragoza. Sin embargo, hasta el momento no se cerró ninguna operación y Boca no pierde la esperanza en poder hacerse de sus servicios, por lo que apretó el acelerador para quedarse con el jugador. Hay que recordar que el Xeneize negoció recientemente con el Inter por Nicolás Figal y la relación entre dirigencias es buena, un punto a favor para el equipo de La Ribera.