"En el momento que mejor estábamos, me echaron". Sebastián Battaglia volvió a hablar de su salida de Boca luego de aquella eliminación ante Corinthians y, a la hora de hablar de los motivos, manifestó que sigue sin tener claro cuáles fueron.

"Nosotros habíamos encontrado una manera y la forma de tener un funcionamiento, que nos llevo un cierto tiempo. Lamentablemente la Copa Libertadores fue lo que terminó con este ciclo. A mí me hubiese gustado terminar mi contrato y seguir con el trabajo, que a mi manera de ver era de manera correcta, pero se pensó que no era así y se eligió el cambio", explicó el entrenador.

Luego, al DT le preguntaron por aquella frase en la conferencia de prensa post eliminación, donde expuso la poca agresividad que tuvo el club en el mercado de pases: "Vino una pregunta y yo respondí, solamente eso. Si herí a a alguien o no, nunca me lo vinieron a decir".

"No sé si me fui por eso. No sé si mi salida de Boca fue por algo deportivo o extrafutbolístico, nunca quedó claro. Me fui conforme y la declaración no fue para herir a los jugadores ni mucho menos", expresó y cerró: "No me arrepiento de lo que dije".