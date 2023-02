Ya con Miguel Merentiel presentado como nuevo jugador realizando su primer entrenamiento, el equipo de Hugo Benjamín Ibarra se entrenó pensando en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo en La Bombonera.

En cuanto a lo que fue el equipo que venció por 1 a 0 a Atlético Tucumán, con gol de Óscar Romero, el entrenador de Boca decidió hacer un solo cambio, más precisamente en la defensa, con el ingreso de Frank Fabra en el lateral izquierdo, quien vuelve de la convocatoria de la Selección Colombia, reemplazando a Agustín Sández, quien terminó el partido con una molestia.

Romero; Advíncula, Figal, Valdez, Fabra; Pol, Varela, Ramírez; Romero; Villa y Orsini, fue el equipo que probó el entrenador en la práctica que se realizó en el Boca Predio de Ezeiza, dejando en el equipo titular a dos jugadores que los hinchas criticaron en las redes sociales debido a su bajo rendimiento en los primeros partidos del año.

"No puede ser que sigan Pol y Ramírez", comentaron en Twitter los hinchas del Xeneize, referidos al nivel de los mediocampistas. "Lo de Ramirez ya ma la estoy empezando a creer que es una orden de arriba, pero va a llegar un punto que va ser insostenible mantenerlo", "yo a veces me pregunto seriamente, si ibarra está en tiempo y espacio viendo al equipo jugar todos los findes, no puede ser q no se de cuenta que Equi Fernandez, es mucho mejor que Pol, y que a Ramirez ya se le dió muchas chances y nunca rinde", retrucan furiosos.