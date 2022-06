El delantero volvió a ser titular en el Xeneize pero por décimo encuentro consecutivo no pudo poner en acción al arquero rival. Repasamos sus números.

No remató al arco: los registros de Orsini en sus últimos 10 partidos en Boca

La derrota de Boca Juniors ante Central Córdoba en Santiago del Estero derivó en la discusión de diversas cuestiones en el post partido. Luego de 10 encuentros sin conocer la derrota, el conjunto de Sebastián Battaglia perdió el invicto y la mayoría de las críticas cayeron en el rendimiento de la dupla central y el nivel de Nicolás Orsini, quién volvió a jugar desde el arranque.

Más allá de no haber mostrado el mejor rendimiento colectivo, el Xeneize no mereció caer en el encuentro disputado este domingo en el Estadio Madre de Ciudades. Una ráfaga del conjunto local lo puso en ventaja al Ferroviario que luego desaprovechó una chance desde el punto penal, dónde nuevamente intervino Agustín Rossi. Más allá de los merecimientos, el ex delantero de Lanús fue cuestionado por su accionar en el campo de juego.

Tras 8 encuentros ingresando desde el banco de suplentes, Orsini fue titular junto a Zeballos y Benedetto como tridente ofensivo. Como muchas veces lo hizo en el Granate, partió de extremo derecho para complementarse como doble 9 cuando la jugada se desarrollaba por el sector de Changuito y Fabra. No logró imponer sus virtudes y estiró un registro insólito: hace 10 partidos que no logra rematar al arco.

Si bien es cierto que no jugaba desde el arranque desde aquella derrota ante Huracán en marzo, también es verdad que en ese tiempo transcurrido llegó a disputar alrededor de 298 minutos con la camiseta de Boca. En esa fracción, intentó solo 4 remates de los cuáles ninguno puso en riesgo al arquero rival. En otras palabras, ni uno fue dirigido hacia dentro de los tres palos.

El doblete anotado ante Central Córdoba de Rosario en Copa Argentina suponía una mayor regularidad y confianza en el atacante de 27 años. Sin embargo, nunca pudo sostenerse en el primer equipo ni tampoco pesar en los pocos minutos que le brindaron por partido. El equipo lo necesita y tiene con qué revertir este adverso presente.