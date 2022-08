El domingo, en Boca recibieron una mala noticia: Edinson Cavani les comunicó su decisión de rechazar la oferta y seguir en el fútbol europeo. Mientras la carrera del goleador se perfila para seguir en España, un dato llamó la atención: esta no es la primera vez que declina una propuesta a último momento por detalles en el contrato. Ya lo hizo con dos potencias mundiales.

En "ESPN F12", Mariano Closs conversó con el periodista uruguayo Diego Muñoz y le preguntó por este aspecto: "Vos dijiste que Cavani y su representante son muy minuciosos, muy detallistas en el aspecto económico. Así se han manejado con otros clubes y no iba a ser distinto en este arreglo con Boca". "Sí, incluso te contaba que Atlético Madrid y Benfica fueron clubes con los que Cavani estuvo muy cerca y no terminó cerrando por aspectos mínimos", fue la respuesta del cronista.

"Cuando llega la oferta, empiezan a analizar y había varios puntos que no terminaban de cerrar", relató Muñoz sobre lo sucedido el fin de semana. "Visualizan que no hay margen de maniobra porque no hay tiempo de negociación, porque el domingo tenían que dar la respuesta. Se toman todo el sábado y no les termina de cerrar. Y por eso el domingo le comentan a Boca que la rechazan", agregó.

De todas maneras, Muñoz hizo una aclaración: al goleador le gustó el trato que recibió de Riquelme. "El representante de Cavani, su hermano Walter Guglielmone, me dijo que el trato con Riquelme fue excelente. Que la puerta de Boca se abrió por el trato de Riquelme con Cavani, por las formas en las que Riquelme le dijo cada paso que quería dar. Pero al final no terminó cerrando", sostuvo.