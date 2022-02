Cuando en el mundo Boca estaban con la cabeza puesta en el duelo frente a Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina, la práctica matutina estuvo sacudida por la actitud que tomó Agustín Almendra al increpar a Battaglia por las decisiones tácticas.

No es la primera vez que el futbolista surgido de las inferiores toma este tipo de decisiones. Cuando el entrenador era Miguel Ángel Russo, dejó de entrenarse tras ser incentivado por su pareja, aunque al tiempo regresó y se disculpó con los hinchas, el cuerpo técnico y también con el Consejo de Fútbol.

Más allá de la postura que tomó Almendra, quien ya había sido descartado por Battaglia ante sus constantes actos de indisciplina, como fue el video que se viralizó jugando al fútbol bajo la lluvia y una foto en redes sociales, algo de lo que había sido advertido al igual que sus compañeros, en el mundo Boca ya ocurrieron diversos problemas con los futbolistas más importantes del plantel.

A lo largo de los últimos cinco años, hubo un hecho grave por año que generó un enorme revuelo dentro de los pasillos de Brandsen 805, aunque también desde el Consejo de Fútbol resolvieron utilizar a los futbolistas involucrados después de los castigos impuestos.

2018: denuncia por abuso sexual y violencia de género a Barrios, Cardona y Fabra

Recién había comenzado el año, cuando Wilmar Barrios, Edwin Cardona y Frank Fabrafueron denunciados por abuso sexual y violencia de género. El revuelo que se generó en Boca fue letal, pero la Justicia terminó declarándolos inocentes, por lo que solamente quedó un mal recuerdo.

2019: declaraciones de Tevez contra Alfaro

Se venía el Superclásico ante River, y a lo largo de toda la semana estuvo en duda la presencia de Carlos Tevez desde el inicio. Finalmente, Gustavo Alfaro decidió relegarlo al banco de suplentes y el Apache salió al cruce: "Si me ves no siendo profesional o llegando tarde, o estando cinco kilos de más sin poder moverme, tenés razón. Pero no pasa por eso. Siempre dije que era por un tema de confianza. Que uno tiene que tener. Me acuerdo al principio, que se lo dije. 'Llegaste. Me dijiste que era tu emblema y capitán. Tardó dos partidos en ponerme en el banco. Se hace difícil. Uno empieza a querer agarrar confianza, tener ese protagonismo. Que dure dos o tres partidos, se me hizo difícil. Cuando estoy agarrando confianza, te dan un palazo y otra vez vas al banco. Otra vez lo mismo. No le echo la culpa, yo también lo asumo. Te digo lo que pensaba, lo que me me pasaba en ese momento", admitió en diálogo con Fox Sports.

Y el ex Manchester United no tuvo pelos en la lengua. De hecho, confesó que ante River "fue la única cara de culo que le puse. Se me había faltado el respeto. Lo hablamos y me pidió disculpas. Quedó todo ahí. Fue la única vez, después fui al banco. Siempre alenté y entregué lo mejor para el club. Pero justo en ese momento, se me faltó el respeto".

2020: denuncia a Villa por violencia de género y Almendra se ausenta del entrenamiento de Boca durante varios meses

En medio de la pandemia, Agustín Almendra decidió dejar de entrenarse con Boca, pero la bomba estalló con la denuncia por violencia de género que recibió Sebastián Villa, tras un conflicto con su ex pareja, Daniela Cortés. El caso tomó muchísima relevancia y no tuvo resolución porque la denunciante revocó lo sucedido.

2021: Escándalo ante Atlético Mineiro en Brasil. Villa se ausenta durante 3 meses. "Intoxicación" de Cardona, Villa y Zambrano, y son borrados del partido ante Newell's

Si hubo un año que estuvo accidentado por las irresponsabilidades del plantel de Boca, sin duda alguna fue el 2021. Después de la bochornosa eliminación en la Libertadores ante Atlético Minerio, que terminó con serios incidentes en la zona de los vestuarios, Sebastián Villa se le plantó al Consejo de Fútbol y se ausentó durante tres meses porque Juan Román Riquelme no quería aceptar la oferta del Brujas belga.

Como si algo le faltara al trágico año boquense, era una "intoxicación" por parte de Edwin Cardona, Carlos Zambrano y el propio Villa, que ya acarrea varios hechos indisciplinarios.

2022: discusión entre Almendra y Battaglia

En tan solo dos meses que lleva el año, Boca volvió a tener diferentes situaciones en las que acaparó las tapas de todos los diarios y los portales. Tanto en el Torneo de Verano, como en medio de la Copa LPF, Agustín Almendra discutió con Battaglia por la posición en el campo de juego, además de la importancia que iba a tener el futbolista, quien en la previa al partido de Copa Argentina iba a estar entre los suplentes.