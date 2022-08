Un ex jugador del Xeneize lamentó no haber "disfrutado la etapa". Hoy atraviesa un gran presente en otro club de la Liga Profesional.

No tuvo un buen paso por Boca, hoy la rompe y confesó: "Me arrepiento"

Los casos de jugadores con probadas condiciones para ponerse la camiseta de Boca que luego no rindieron como se esperaba existieron siempre. Hay una gran cantidad de motivos diferentes para explicar este fenómeno y cada jugador tiene el suyo.

Si hablamos de Sebastián Prediger, probablemente nos estamos refiriendo a uno de los volantes de mejor pie de la Liga Profesional, clave en el Tigre que ascendió y luego llegó a la final de la Copa de la Liga. Hoy, con 35 años, miró hacia atrás y recordó su paso por el Xeneize en 2010.

"Me arrepiento de no haber disfrutado la etapa en Boca y de no haberlo tomado con la responsabilidad que se merece", expresó el volante en diálogo con D Sports Radio, que hace unos meses había dicho que “ir a Boca fue un error, no en lo personal, pero no era el momento".

+ El paso de Prediger por Boca

El actual jugador de Tigre tuvo un paso con sabor agridulce por el club de la Ribera, habiendo disputado solo 3 partidos en toda su etapa en 2010. Su saldo fue de 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota: 3 a 0 a Banfield, 4 - 4 vs. Vélez y 2-4 ante Newell's.