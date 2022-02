La situación de Sebastián Villa en Boca es una incógnita total por varios aspectos. En múltiples ocasiones, el jugador jugó con fuego desde que llegó al Xeneize en 2018 y en todas ellas fue perdonado, incluso con contextos semejantes a una denuncia por violencia de género o faltas de respeto al club y a sus compañeros.

Sin embargo, parece que sus dichos de hace poco más de una semana fueron la gota que rebalsó el vaso, ya que entre tantas cosas, hizo una crítica al equipo en la final de Madrid donde afirmó que les faltó actitud para ganarle a River, afirmó que no tiene una gran relación con Riquelme y manifestó que no se arrepiente de nada y que jamás le faltó el respeto a Boca. Lógicamente, en el seno xeneize sus dichos no cayeron nada bien.

Así y todo, en los entrenamientos previos al debut de la Copa de la Liga, Villa figura como titular en los esquemas planteados por Battaglia y ésto generó la indignación virtual de los hinchas de Boca.

Por el hartazgo de los fanáticos y la extensa cantidad de oportunidades que Boca le dio a Villa, todo parece indicar que su futuro -a corto o mediano plazo- será lejos del Xeneize. Pero tampoco desde las oficinas del Consejo del Fútbol pretenden regalarlo o negociar algo que los perjudique. Por eso mismo, ya rechazaron una oferta a préstamo proveniente desde el Inter de Porto Alegre.

Sin embargo, el equipo de Belo Horizonte quedó en retrucar la oferta, cosa que hizo este miércoles con una opción de traspaso. Según contó el periodista partidario Sebastián Infanzón, Inter propuso una oferta de 2 millones de dólares por el 50% del pase del colombiano y Boca lo rechazó por considerarlo insuficiente. Si desde Brasil no la mejoran la oferta, no lo venderán a este equipo al menos o en este mercado de pases. El mercado en el país limítrofe aún no cierra y podrían seguir negociando su ficha en los próximos días.