Boca no atraviesa el mejor presente en el Torneo LFP 2023 tras caer ante Talleres (1-2) en Córdoba y la actitud de algunos futbolistas generan el constante reproche de los hinchas. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió el pasado fin de semana con Sebastián Villa, quien fue expulsado por un golpe a un rival y no estará presente en la próxima jornada contra Platense.

El colombiano ha visto tres tarjetas rojas con la camiseta azul y oro, pero la coincidencia que más preocupa es que todas fueron por reacciones agresivas y no por situaciones de juego. Es por eso que, entre otros jugadores más, el extremo está siendo apuntado por la tribuna a raíz del mal momento de Boca.

En ese contexto, con la intención de salvaguardar el honor del jugador, uno de los representantes de Villa lanzó un durísimo comunicado a través de su cuenta de Instagram. Luego de afirmar que las críticas hacia el cafetero son "desmedidas", Martín Macazaga argumentó: "Pareciera ser que 3 expulsiones en 5 años son muchas, yo no lo considero así. El fútbol es un deporte de fricción, con alta adrenalina y a veces cuando en lo colectivo no se da el resultado se mete con más presión, nada que a otros jugadores no les haya pasado".

El posteo en redes sociales se extiende a seis largos párrafos, donde el integrante de GO PRO SPORT MANAGEMENT deja en claro la importancia que viene Villa dentro del Xeneize. "Ganó más de 5 titulos en Boca, juega siempre, no se lesiona, no se esconde y la pide aun en situaciones adversas, es el colombiano con más goles, asistencias y partidos en un club gigante de Argentina", escribió.

Para finalizar, Macazaga acude al paso del tiempo para que el colombiano sea valorado como él dice que lo merece. "El tiempo pondrá las cosas en su lugar y varios tendrán que desdecirse", soltó. Un posteo que no hizo más que avivar el fuego en La Ribera.

El posteo completo para Sebastián Villa

La crítica es gratis, las operaciones no!



Parece ser que se lo critica en forma desmesurada a @sebastian14villa por su última expulsión y su rendimiento, aquí MI OPINIÓN al respecto (no es con fines laborales ni consensuado con Sebastian):



Pareciera ser que 3 expulsiones en 5 años son muchas, yo no lo considero así. El fútbol es un deporte de fricción, con alta adrenalina y a veces cuando en lo colectivo no se da el resultado se mete con más presión, nada que a otros jugadores no les haya pasado.



Me parece extraño que a uno de los mejores regateadores y asistidores del mundo se le achaca que no haya acertado en algún centro a un delantero posicionado, cuando viendo los números que hizo en el último Campeonato del 2022 en la mayoria de las situaciones de partido contribuye con gol o asistencia.



A veces los rivales también hacen bien su trabajo y tiene que correr 60 metros con el balón a máxima velocidad debajo del pie, dejar rivales en el camino y centrar a sus compañeros para asistir. Él intenta hacer todo.



Muchas veces se le trata de pasar factura en lo futbolístico por problemas en su vida privada, falta muy poco para poner luz y demostrar la realidad, sin embargo, ganó más de 5 titulos en Boca, juega siempre, no se lesiona, no se esconde y la pide aun en situaciones adversas, es el colombiano con más goles, asistencias y partidos en un club gigante de Argentina.



Cada 6 meses sistemáticamente los clubes del mundo se interesan por él, no será que la crítica hacia él es desmedida? Que extraño..el tiempo pondrá las cosas en su lugar y varios tendrán que desdecirse! Esperemos, falta poco…en la calle me consta el real afecto de los hinchas hacia él, se lo agradecen de corazón. El cariño real que recibe no cree en twitteros ni medios que critican.



Paso a paso …