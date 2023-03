"Yo no soy Battaglia", fue la frase de Hugo Ibarra a los jugadores hace unos días. Efectivamente, tuvo razón: si bien el final de ambos no fue el soñado, la historia fue diferente. El mismísimo Juan Román Riquelme fue quien se reunió cara a cara con el DT para comunicarle que no iba a seguir en el cargo, en una decisión que no fue fácil de comunicar.

La relación del Negro con Román y gran parte del Consejo de Fútbol trasciende el fútbol y es por eso que se esperó al regreso del 10 al país para anunciar su salida. El periodista Martín Arévalo contó detalles de la reunión que tuvieron por la tarde.

"Lamento tomar esta decisión porque ustedes saben todo lo que siento por ustedes", fue una de las frases de Riquelme para Ibarra, Gracián y Pompei. Luego, agregó: "En este cargo tengo que decidir y la verdad es que queremos cambiar el rumbo".

"Les habló como amigos", aseguró el periodista, que adelantó que el nuevo objetivo es cerrar a un técnico de experiencia y que la prioridad es Gerardo Martino. La etapa de Ibarra, terminadísima.