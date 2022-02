Tras la caldeada semana que se vivió en Boca con las declaraciones de Sebastián Villa y el comunicado de Ramón Ábila, finalmente parecería que todo empieza a volver a la calma, ya que se concretó la salida de Wanchope a Colón y la de Villa empieza a encaminarse rumbo al Inter de Porto Alegre. Además, desde adentro del club declararon con tranquilidad sobre todo lo ocurrido.

El primero en hacerlo fue Juan Román Riquelme solo horas después de la bomba arrojada por Ábila, donde allí habló de ambos jugadores y del panorama general del Xeneize en el mercado y en lo que se le vienen a Boca en este 2022. Pero no fue el único en dialogar sobre lo sucedido.

Este martes, ya con varios días desde que trasciendan las polémicas, el capitán de Boca Carlos Izquierdoz dio su punto de vista sin pelos en la lengua. En la salida del entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza, el Cali fue recibido por varios periodistas y se manifestó al respecto, sobre todo del tema Villa.

"No pasa nada. Lo conocemos a Seba... a nosotros nos cuesta hablar en los medios. A veces decimos cosas que no corresponden o que no queremos decir y después quedamos pegados con eso. Seba después salió a pedir disculpas y está todo bien. Es un chico al que queremos mucho y no pasa nada", afirmó Izquierdoz. Junto a él, en el auto, estaba el Pipa Benedetto, a quien luego de las declaraciones del capitán Xeneize le preguntaron sobre cómo estaba en sus primeros días de regreso a Boca.

Allí, dijo: "Esto es algo hermoso, se extrañaba muchísimo, estoy muy feliz de estar acá. Estoy para jugar el domingo, estoy bien. Lo decide el técnico pero yo estoy bien y estoy entrenando bien". Además, soltó una divertidas chicanas a Izquierdoz cuando subió el volumen de la música del auto: "Éste escucha rock acá", a lo que Cali rápidamente retrucó: "Acá no hay Mario Luis ni nada de eso", haciendo referencia a la cumbia que escucha el delantero de Boca. Y por último, Benedetto soltó una frase que marca lo que es el liderazgo de quien lleva la cinta xeneize: "Notas no voy a dar porque después me reta el capitán, ja". ¡Buena onda entre los dos!