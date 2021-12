La situación de Sebastián Villa en Boca cambió mucho en los últimos años. El delantero tuvo varios problemas con la dirigencia y ahora llegó el mercado de pases: la chance de que se vaya del club es concreta pero, por ahora, no hay una oferta firme para que se lleve a cabo su salida.

Mientras tanto, el colombiano celebró con el equipo la obtención de la Copa Argentina y el Día del Hincha en La Bombonera. "Estamos muy felices por lo que se ha logrado, es un objetivo cumplido para todos. Celebrar aquí, con toda la hinchada nuestra, es muy bonito. Creo que somos merecedores", manifestó en TNT Sports.

En cuanto a las polémicas que protagonizó, Villa sostuvo: "El hincha de Boca es muy lindo, estoy agradecido por el cariño para nosotros los extranjeros. Soy un ser humano, cometo errores". "Volví para ser campeón y gracias a Dios lo pude cumplir. Esos dos meses no fueron fáciles, hubo muchas cosas en mi cabeza. Por ahí tomé una decisión rápida pero fue por mi madre. Pero volví y Gracias a Dios pude hacer las cosas bien", añadió.

¿Seguirá en Boca en 2022? Una posible oferta de Rusia le pone suspenso a su futuro. Por lo pronto, el extremo señaló: "Pongo todo en manos de Dios, yo ya no me pongo en esas cosas. Me dispongo para el fútbol, que fue para lo que Dios me dio el don, y ya se encargará mi representante de hacer las cosas".