Conocé cuál es el motivo por el que Darío Benedetto no jugará el duelo de esta noche entre Boca y Platense por la Liga Profesional 2022.

Por qué no juega Benedetto hoy en Boca vs. Platense

Boca Juniors buscará volver a sumar de a tres en la Liga Profesional cuando reciba esta noche a Platense por la fecha 12. Si bien Hugo Ibarra pondrá en el campo lo mejor que tiene, se confirmó que no concentró Darío Benedetto, una pieza clave de la formación titular.

El delantero de 32 años no suma minutos desde el 21 de julio ya que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y pese a volver a tener contacto con la pelota en los últimos entrenamientos, el CT decidió no arriesgarlo. Luis Vázquez, que aún no fue vendido pese a las ofertas recibidas, se perfila para ser el centrodelantero del Xeneize esta noche.

+ ¿Por qué no juega Darío Benedetto en Boca vs. Platense?

Según informó el Departamento Médico de Boca, Darío Benedetto sufrió un esguince de tobillo izquierdo. El viernes por la mañana entrenó a la par del grupo y pese a que Ibarra no lo convocó para el partido ante el Calamar, sí lo haría para el duelo frente a Agropecuario de Carlos Casares, a quien enfrentará el miércoles por la Copa Argentina.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Boca vs. Platense por la Liga Profesional?

El partido Boca vs. Platense se llevará a cabo HOY, sábado 6 de agosto, en La Bombonera, desde las 21:00 horas, por la fecha 12 de la Liga Profesional.