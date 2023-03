¿Por qué no juega Merentiel en Boca vs Patronato por la Supercopa Argentina 2023?

Boca Juniors viene de conseguir lo que fue un gran triunfo ante Vélez en condición de visitante por la quinta fecha del torneo local argentino. De esta manera, los de Ibarra suman la cantidad de 10 unidades y se colocan a tan solo 2 puntos de los líderes. Sin embargo, toda la atención de este día miércoles 1 de marzo estará puesta en lo que será el cruce ante Patronato por la Supercopa Argentina.

En este contexto, cabe recordar que Patronato logró ganarse esta final tras haber superado a Talleres por 1 a 0 a finales del 2022 mientras que, por otro lado, Boca se ganó su derecho de participar tras lo que fue su consagración en la Liga Profesional Argentina del año pasado pese a empatar con Independiente en la última fecha.

Aclarado este panorama, y para sorpresas de muchos, Ibarra dará lugar a una buena cantidad de cambios en el equipo para medirse ante los de Paraná y uno de los tantos perjudicados será nada menos que Miguel Merentiel, refuerzo del pasado mercado de pases xeneize el cual dejó buenas impresiones en sus primeros 3 partidos oficiales con el club con 2 asistencias y 1 gol.

El 11 de Ibarra vs Patronato

J. García; Advincula, Roncaglia, Figal, Fabra; Equi Fernández, Varela, Romero; Langoni, Benedetto y Villa.

El motivo de la ausencia de Merentiel en Boca vs Patronato

De momento, no se conoce ningún motivo particular para la salida de Merentiel. Sin embargo, ante el regreso de Benedetto al equipo titular tras su suspensión de 4 fechas, es más que esperable que el ex Defensa y Justicia pague su derecho de piso y deba esperar nuevamente su oportunidad para mostrarse.

En base a lo citado, quedará esperar a ver si Miguel podrá ser parte del equipo inicial que se mida el lunes 6 de marzo ante Defensa y Justicia en la Bombonera. A su vez, Pol Fernández será perjudicado ante los de Paraná y mirará el encuentro desde el banco de los suplentes.