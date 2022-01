Después de varias semanas de negociaciones, finalmente Boca pudo cumplir el gran objetivo de este mercado de pases. El Xeneize presentó a Darío Benedetto como su primer refuerzo de jerarquía para la temporada 2022 y todos los hinchas pudieron escuchar al goleador en su vuelta al club.

"Estoy muy emocionado, feliz de poder volver a vestir estos colores. Sé muy bien los objetivos que tenemos, principalmente la Copa Libertadores, y acepto mi responsabilidad", manifestó el "Pipa" en la conferencia de prensa, acompañado por Jorge Amor Ameal y Raúl Cascini. "No tengo ningún problema con eso. Quiero disfrutar el momento, busco adaptarme lo más rápido posible a la idea del DT", agregó.

Sobre cómo se gestó su llegada al Xeneize después de más de dos años, Benedetto dio algunos detalles. "Recibí un llamado de Román el año pasado. Me preguntó qué tenía pensado hacer cuando Marsella no me iba a tener en cuenta. Le dije que estaba la posibilidad de jugar en España y quería probar eso. Cuando no me sentí importante en el equipo, hablé con mi esposa y lo llamé a Román. No dudamos", señaló.

En cuanto a su paso por Europa, el delantero fue claro: "Los primeros meses en Marsella fueron buenos, logramos el objetivo de clasificar a la Champions y ganarle al PSG después de nueve años. Pasado eso, el equipo cayó un poco y no tenía tantas chances de jugar. Eso me puso inquieto. Pero saco lo positivo. Gané experiencia en cuanto al juego y a lo táctico y ojalá pueda implementarlo ahora".