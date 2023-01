Si bien la última derrota contra Racing fue un sabor agridulce, el 2022 de Boca fue más que completo. El equipo que ahora conduce Hugo Ibarra levantó los dos trofeos de la Liga Profesional que se disputaron en el año y, para muchos, fue el mejor equipo de la temporada por el dominio ejercido.

Orgulloso por lo hecho en los últimos doce meses, Marcos Rojo decidió hacer una revisión anual de sus mejores momentos con la camiseta azul y oro a través de sus historias de Instagram. Allí aparecen imágenes de las consagraciones, partidos importantes y jugadas destacadas.

Sin embargo, también hubo tiempo para la "pica". Primero, el zurdo publicó una foto suya enfrentando a Enzo Copetti, el ahora exjugador de Racing que tuvo más de un cruce con los futbolistas del Xeneize en el último año. Luego llegó el turno de hablar del Superclásico.

Las dos victorias de Boca ante River en el 2022, tanto en el Monumental como en La Bombonera, fueron motivos de cargadas en La Ribera y Rojo no se quiso quedar afuera, por lo que posteó imágenes del reciente triunfo en el Alberto J. Armando y una foto no pasó desapercibida. El zaguero no se olvidó del patadón que le pegó a Nicolás De La Cruz (luego fue expulsado) y también la sumó a la recopilación. Los hinchas de Boca chochos.