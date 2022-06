Avanza el mercado de pases y el consejo de fútbol de Boca trabaja para que lleguen refuerzos de jerarquía al club. El objetivo de los dirigentes es buscar incorporaciones puntuales en algunos puestos y con futbolistas de calidad, que eleven el nivel general que tiene el plantel actual.

Sin embargo, hay una problemática que condiciona al Xeneize. Augusto César lo explicó en ESPN: "Boca está buscando refuerzos, pero no va a hacer locuras. El consejo considera que en la mitad de la cancha sí puede necesitar a alguien, pero hay un tema para tener en cuenta que es casi decisivo: hoy por hoy, Boca no tiene cupo de extranjeros. Y no tiene ninguna oferta por ellos".

Para poner un nombre puntual, el periodista mencionó a Jan Hurtado. "La vuelta de Hurtado complica un poco el panorama y es el jugador a salir. Hoy Boca no tiene cupo. Si eso se logra, probablemente busquen nombres de selección. No vamos a tener un mercado de pases donde se traiga por traer. Quieren algo parecido al último", sostuvo.

Con respecto a este tema, Martín Costa aportó: "Supongamos que Riquelme se pone de acuerdo con un jugador del exterior. A mí me dijeron hace un rato que el cupo no va a ser problema en ese caso. Inmediatamente lo resuelven". Mientras tanto, Hurtado sabe que tiene que regresar al club pero que no será tenido en cuenta. Ya se mencionó que lo quieren desde Uruguay, tanto Peñarol como Nacional.