Si dicen que el Mundo Boca no es para cualquiera, imagínese después de dos derrotas consecutivas cuando el aire se pone denso, los hinchas pierden la paciencia, los propios jugadores dudan y la prensa no perdona. Ante la crisis futbolística, Hugo Ibarra ya tuvo este lunes una reunión con el plantel para invitar a todos a hacer una autocrítica y asumir la responsabilidad de salir adelante.

Sin embargo, hay quienes han perdido por completo la fe en el plantel y en el entrenador. Uno de ellos es el popular barrabrava Rafael Di Zeo, quien invitado al programa El loco y el cuerdo acusó a los futbolistas de "estar saliendo mucho" y dijo que son varios los que "no levantan los pies del piso".

El barra fue consultado por Flavio Azzaro sobre la posibilidad de juntarse a comer un asado con Juan Román Riquelme, ídolo y máxima autoridad en lo que al fútbol del Xeneize se refiere con quien nunca ha logrado tener un vínculo demasiado amistoso. "¿Por qué tengo que ir a comer un asado con él? ¿Y qué hacemos?", dijo como reacción inmediata.

Pero ante la insistencia del periodista, Di Zeo reveló qué pedido le haría a Román por el bien de Boca: "Si hablo con él le tendría que decir que saque a un montón de los muertos que tiene ahí y no levantan los pies del piso. Yo no doy ejemplos, pero hay un montón de muertos porque sino Boca no estaría como está", disparó.

Y anhelando buenas viajas épocas, explicó: "Boca siempre fue un equipo de corazón y garra. No sé lo que pasó. No corren, no meten, no empujan. Lo miras y parece que fuera un partido de solteros contra casados. Y que Boca es los casados".