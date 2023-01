El arquero de Boca es pretendido por el Flamengo y está cerca de llevárselo, pero el interés en Europa se reflotó y Rossi todavía no tiene novedades acerca de su próximo club.

La novela de Agustín Rossi en Boca se estiró mucho más de lo pensado. Tras el "no" definitivo del arquero al Consejo de Fútbol para renovar su contrato, hasta el día de hoy no se conoce su próximo club a pesar del fuerte interés del Flamengo. El ex Lanús ahora puede firmar un pre-acuerdo para marcharse libre en junio y el Mengao acelerará este fin de semana a través de sus emisarios en Buenos Aires.

Llegar al campeón de América, en uno de los planteles mejor valuados del continente, claramente es una tentación para cualquier jugador que aspire a seguir creciendo. Sin embargo, desde Europa no pierden la esperanza de quedarse con la ficha de Agustín Rossi y en las últimas horas hubo novedades.

Fabrizio Romano, prestigioso periodista abocado al mercado de pases, informó que hay interés desde el Viejo Continente. Sin embargo, fue el cronista de ESPN, Emiliano Raddi, quien se encargó de detallar los posibles destinos del futbolista en caso de no llegar al Flamengo.

"En Milán hay programada una reunión en estas horas con el manager deportivo", escribió el periodista vía Twitter ante la búsqueda del Inter por un reemplazante joven ante la posible salida del histórico Samir Handanovič. Kilómetros al norte también hay pretendientes: "Un club de Inglaterra es otro de los que siguen interesados en Rossi". Si las reuniones en Europa dejan buenas sensaciones, la llegada del arquero al fútbol de Brasil estaría en duda.