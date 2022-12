Durante varios meses, el futuro de Mateo Retegui despertó todo tipo de especulaciones. Si bien el pase del delantero pertenece a Boca, su llegada a Tigre y el gran nivel que mostró en el equipo de Diego Martínez hizo que todos en el "Matador" pidan por su continuidad.

Sin embargo, el Xeneize tenía la posibilidad de pedir que regrese para sumarlo a la temporada 2023. El 30 de noviembre era un día clave porque era el último por contrato en el que el Consejo de Fútbol podía hacer uso de la famosa cláusula de repesca.

Sin embargo, nada pasó. El periodista Luciano García contó el nuevo panorama de Mateo ante esta decisión de Boca. "Venció la cláusula de repesca de Mateo Retegui y Boca no la ejecutó. Por ahora, SIGUE en Tigre. El tema de la compra quedó en stand by, se sigue charlando y la intención está, pero nada avanzado", sostuvo.

¿Por qué Boca no lo pidió? Augusto César explicó: "Como venimos contando, Boca no tenía intenciones de ejecutar la cláusula de repesca por Retegui. Y no lo hizo. Había una palabra dada". "Desde hoy y hasta junio, Tigre puede comprar el 50%. Seguirá en Tigre cumpliendo el préstamo (le queda 1 año) salvo una venta al exterior", agregó el cronista. ¿Jugará en el Matador o será vendido?