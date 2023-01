La Copa Libertadores 2007 es una de las más recordadas por el hincha de Boca. Por juego, por un Juan Román Riquelme magnífico y por ser la última en las vitrinas de La Bombonera, al menos por ahora. Por eso sorprendió hasta a los más fanáticos la historia que contó el 10 luego de más de 15 años del título. ¿Cábala? Costumbre, como diría Carlos Salvador.

"Siempre tenemos la ilusión de llegar hasta el final, pero uno no tiene la bola de cristal para prometer qué va a ganar", comenzó JRR en diálogo con ESPN F90 refiriéndose a la Libertadores que se viene. Y allí, casi sin darse cuenta y pasando desapercibido, soltó la cábala que tuvo la última vez que el Xeneize se consagró Rey de América.

Riquelme contó la cábala que tuvo en Boca para la Libertadores 2007 y ¡la podrá repetir en 2023!

"Sería un lujo lograr la Copa", soñó Román y comenzó con su historia. "Cuando la jugábamos nosotros eran 14 partidos y yo sentía la obligación de jugar los 14. Cuando terminaba cada partido Clemente (Rodríguez) me daba un abrazo, yo le besaba la cabeza y él me decía 'ahora nos quedan seis'. Cuando pasábamos a la otra fase me decía 'ahora quedan cuatro' y así yo iba sintiendo que la tenía más cerca. No me ponía a pensar quién era el rival, cada uno tiene su estrategia y la mía era de esa manera", soltó el 10.

Ahora, con Clemente Rodríguez nuevamente trabajando en el club de La Ribera, Riquelme podrá retomar su vieja costumbre en la Copa que se acerca. ¿Será la cábala que por fin le dé la séptima Libertadores al club de sus amores? Creer o reventar...

+La historia contada por Riquelme