Un día en Boca es como un mes en cualquier otro club. Es que en el Xeneize las paredes hablan y todo corre más rápido. De esa manera se hizo tan público el conflicto entre Agustín Almendra y su entrenador Sebastián Battaglia.

La falta de respeto del volante no fue tolerada por el DT, quien eligió epararlo del primer equipo y hacerlo entrenar con la reserva hasta nuevo aviso. La decisión fue respaldada por los líderes del plantel, en especial por Darío Benedetto.

El Pipa fue terminante con el mediocampista y lanzó una advertencia para todo aquel que decida seguir sus pasos de ahora en más. Las declaraciones del 9 siguen dando cola, y hoy hasta Oscar Ruggeri se animó a opinar sobre ellas.

"Que sea un monstruo como persona no quiere decir que sea líder positivo o que lo respete todo el mundo. Hay un montón de buenas personas en un vestuario. No se respalda así, se respalda con los goles que hace", abrió con su crítica.

"El entrenador ya había hablado. No se puede tratar así a un compañero, no se puede tratar en público un tema así. No puedo salir de acá, hacer una nota y decir 'y bueno, qué querés, si al Negro Bulos no lo podemos frenar'. Estuve mil veces harto y recontra peleado con compañeros y no salía a decir nada", culminó. ¿Coincidís?